“Zelf naar de foto’s kijken doet te veel pijn”: Sarah Biasini opent expo over haar moeder Romy Schneider

Celebrities Joaquin Phoenix viel flauw op filmset nieuwste prent: “Ik was pissig, want het was een goede opname”

Over twee weken verschijnt de nieuwe film ‘Beau is Afraid’ met Joaquin Phoenix (48) in de hoofdrol. Maar tijdens de opnames liep het even fout. Dat vertelt schrijver en regisseur Ari Aster op een persconferentie in New York. De ‘Joker’-acteur viel plotseling flauw tijdens het inblikken van een intense scène.