"Ze zijn gewoon heel groot, oké?" Kendall Jenner beweert haar bikinifoto niet gefotoshopt te hebben

Rebel Wilson over haar nieuwe schoonfami­lie: "Ze zijn niet echt accepte­rend"

Afgelopen juni maakte de Australische actrice Rebel Wilson (42) bekend dat ze een relatie heeft met een vrouw, Ramona Agruma. De actrice kon gelukkig rekenen op de steun en positiviteit van haar naasten, iets wat allesbehalve het geval was bij haar vriendin blijkt nu. “Het is voor haar in veel opzichten een stuk moeilijker geweest", biecht Rebel op in de podcast ‘Life Uncut’.