“Ze wordt begraven naast haar vader en zoon in Graceland”: meer details over Lisa Marie Presleys dood bekend

Celebrities Topmodel Tatjana Patitz - die de cover deelde met Naomi Campbell en Cindy Crawford - overleden op 56-jarige leeftijd

Het Duitse topmodel Tatjana Patitz is op 56-jarige leeftijd overleden in Californië. Dat nieuws maakte haar familie woensdag bekend. Patitz behoorde in de jaren 80 en 90 tot de absolute top van de modewereld en prijkte op talloze covers van magazines. Ook was ze te zien in de clip bij het nummer ‘Freedom’ van George Michael. Een exacte doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

11 januari