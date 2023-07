Ze verwoestte het ene Hollywood-huwelijk na het andere: het bijzondere levensverhaal van Ursula Andress

CELEBRITIES Madonna kampte al een maand met koorts voor ze bewuste­loos werd aangetrof­fen

Madonna (64) is nog niet genezen. Ze blijft naar verluidt vechten tegen een bacteriële infectie, zelfs nadat ze uit het ziekenhuis werd ontslagen. Volgens bronnen die met TMZ hebben gesproken, is de Amerikaanse zangeres aan haar bed gekluisterd in haar appartement in New York en moet ze ongecontroleerd braken. Haar herstel zou nog maanden kunnen duren.