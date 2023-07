“Ze stuurde me wanhopige berichten”: Bob Geldof over nauw contact met Sinéad O’Connor vlak voor haar overlijden

CELEBRITIESHet ging al langer niet goed met Sinéad O’Connor, die op 26 juli op 56-jarige leeftijd overleed. Dat onthult Bob Geldof (71). De Ierse zanger had vlak voor haar overlijden nog nauw contact met de zangeres, die in 1990 wereldberoemd werd met de hit ‘Nothing Compares 2 U’. “Ze was een geweldige vrouw, maar was verschrikkelijk eenzaam.”

Geldof ontving in de weken voor haar dood verschillende “wanhopige” berichtjes van Sinéad. “Ze was een heel goede vriendin van mij. Sommige van haar berichtjes bestonden uit wanhoop, verdriet en eenzaamheid. Anderen waren dan weer blij. Zo was ze”, onthulde de Ierse zanger op het Cavan Calling festival in Ierland. Daar bracht hij afgelopen weekend een eerbetoon aan zijn vriendin. “Sinéad betekende veel voor iedereen. Ze betekende veel voor ons. Haar stem vertegenwoordigde haar ziel en geest. Wanneer we haar liedjes horen, zullen we altijd bij een geweldige vrouw zijn”.

De dichte omgeving van O’Connor maakte zich al jaren zorgen om de zangeres, die worstelde met haar mentale gezondheid. In 2016 werd ze als vermist opgegeven nadat ze was verdwenen uit haar huis in Illinois. Later werd ze gevonden in een hotel buiten Chicago en naar een ziekenhuis gebracht. “Het leven van Sinéad hing al jaren aan een zijden draadje”, vertelt een dichte bron van de zangeres aan ‘OK’. “Ze had een constante, intensieve en professionele behandeling nodig. Ze kon haar problemen niet op haar eentje dragen.”

Volledig scherm Sinéad O'Connor © AP

Ook volgens de buren van de ‘Nothing Compares 2 U’-zangeres ging het al langer niet goed met haar. “Ze zat zeer diep na de zelfmoord van haar zoon en verhuisde daarom naar Londen. Ze was zeer eenzaam”, klinkt het bij hun. In Londen probeerde Sinéad de draad opnieuw op te pakken. Zo was ze de laatste tijd volop bezig met het schrijven van nieuwe muziek. Maar het verdriet om haar zoon bleef overheersen.

Verlies van haar zoon

In januari 2022 stapte haar 17-jarige zoon Shane uit het leven, vlak nadat hij uit een instelling ontsnapte waar hij werd behandeld voor mentale problemen. Het verlies van Shane was een erg zware klap voor Sinéad. Ze besloot dan ook om niet meer op te treden. “Ik wil alleen maar zeggen dat suggesties dat er dit jaar, of volgend jaar, of ooit nog optredens zullen zijn, onjuist zijn. Er zal nooit meer iets zijn om over te zingen”, aldus de Ierse zangeres.

Slechts negen dagen voor haar dood deelde ze nog een emotioneel bericht op sociale media: “Sinds zijn overlijden leef ik als een ondood nachtwezen. Hij was de liefde van mijn leven, het licht van mijn ziel. We waren een ziel in twee helften. Hij was de enige persoon die ooit onvoorwaardelijk van me hield. Ik ben verloren zonder hem.”

Op woensdag 26 juli werd Sinéad O’Connor bewusteloos aangetroffen in haar woning in Londen. Ze overleed op 56-jarige leeftijd. Het nieuws werd bevestigd door haar familie in een verklaring. “Het is met grote droefheid dat we het overlijden van onze geliefde Sinéad aankondigen. We zijn er kapot van en vragen om privacy in deze zeer moeilijke tijd.” De zangeres laat twee zonen en een dochter na: Jake (36), Roisin (28) en Yeshua (17)

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

