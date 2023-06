“Ze sloegen hun kinderen met een stok”: nieuwe docu legt controversiële levensstijl van de Duggars bloot

Celebrities "Hij hoeft zelfs geen hotel te boeken": Bruce Spring­steen heeft een bijzondere band met België

Voor het eerst in zeven jaar treedt Bruce Springsteen (73) nog eens op in ons land. De Amerikaan speelt zondag 18 juni met z’n E Street Band op TW Classic. Voor de artiest een bijzonder moment, aangezien hij - net zoals z’n dochter - al jarenlang een speciale band met ons land heeft. Jessica verhuisde zelfs voor een heel specifieke reden naar de groene rand rond Brussel. “De kans is groot dat je me hier vaker zal zien.”