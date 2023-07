“Ze sloeg zichzelf in het gezicht”: politie reageert op incident tussen Britney Spears en Franse basketballer

Vorige week woensdag zag de ‘Toxic’-zangeres de basketballer Victor Wembanyama in de lobby van haar hotel in Las Vegas. Diezelfde avond ging Spears, samen met haar echtgenoot Sam Asghari en twee vrienden, naar het restaurant CATCH. Daar kwam de zangeres de atleet opnieuw tegen. Ze besloot om op hem af te stappen om hem te feliciteren met zijn prestaties. “Het was zeer luid, dus tikte ik hem op de schouder. Zijn beveiliger sloeg me recht in mijn gezicht, terwijl andere mensen toekeken”, liet Spears weten op Instagram. De popster meent dat ze door de klap bijna op de grond belandde en haar bril was gevallen. Ze noemde het een “traumatische ervaring.”

Geen aanklacht

Damian Smith, de beveiliger van Wembanyama, zou na het incident naar Britney Spears toe zijn gegaan om zijn excuses aan te bieden. Hij meende dat hij de zangeres niet had herkend. Later op de avond zou het beveiligingsteam van Spears in gesprek zijn gegaan met Smith. Vlak daarna besloot de ster aangifte te doen tegen de bewaker wegens geweldpleging. Niet veel later reageerde Wembanyama op het incident. In een video claimt hij dat “een persoon hem van achteren vastgreep en hem niet op de schouders had getikt”. Verder zei de bekende atleet dat hij “het gezicht van de persoon niet had gezien.” Dat eerste statement werd daarna tegengesproken door beelden, waarin duidelijk te zien was dat Spears hem wel degelijk op de schouders tikte.