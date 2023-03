“Ze publiceerden de geboorteakte van Elton Johns zoon voor hij die zelf zag”: hierom draait de rechtszaak tegen de Britse pers

Want van onrechtmatige daden is zeker sprake volgens David Sherborne, vertegenwoordiger van de beroemdheden. Het zou gaan om het hacken van voicemailberichten en luisteren naar oproepen, evenals het gebruik van privédetectives om onwettige handelingen uit te voeren. Die onwettige handelingen werden in de krant of online verdoezeld door te zeggen dat de info van een insider kwam.

Om informatie te winnen over Elizabeth Hurley en haar ex-vriend Hugh Grant, zou Associated Newspapers ook de grote middelen hebben ingeschakeld. Ze zouden haar telefoon hebben getapet, een microfoon hebben geplakt op een raam van haar huis en zelfs de auto van haar ex-vriend Hugh Grant hebben afgeluisterd. Zo kregen ze info over haar financiële, medische en reisgegevens in handen terwijl ze zwanger was van haar eerste zoon. “Mevrouw Hurley was ook bijzonder geschokt door het feit dat Associated haar tijdens haar zwangerschap en na de geboorte van haar baby tot doelwit had gemaakt”, klonk het bij haar advocaat.