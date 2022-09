“Ze is manipulatief en egocentrisch”: voormalig kindsterretje haalt stevig uit naar Ellen DeGeneres

CelebritiesEllen DeGeneres (64) ligt opnieuw onder vuur. De 25-jarige Greyson Chance, voormalig kindsterretje en beschermeling van DeGeneres, heeft serieus uitgehaald naar de talkshowhost in een interview met ‘Rolling Stone’. “Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo manipulatief is als zij.”

In zijn interview met ‘Rolling Stone’ heeft Chance het onder meer over het moment waarop het voor hem allemaal begonnen is. Toen hij amper twaalf jaar oud was, werd hij ontdekt nadat een video waarin hij Lady Gaga’s ‘Paparazzi’ zong viraal ging. Niet veel later kreeg hij een uitnodiging van Ellen DeGeneres met de vraag of hij in haar talkshow wilde verschijnen. “We konden amper geloven wat er aan de hand was”, aldus Chance. “We wisten niet waar we aan begonnen waren en de persoon die ons geholpen heeft om alles op orde te krijgen, was Ellen.”

Overdreven bazig

Het voormalige kindsterretje vertelt vervolgens dat DeGeneres hem tijdens hun eerste ontmoeting beloofd had “om hem te beschermen”. “Ze vertelde mij: ‘Ik ga er voor je zijn. We gaan dit samen doen.’” Kort nadien begon de talkshowhost met haar eigen label ‘eleveneleven’. Chance was DeGeneres’ eerste artiest en werd door de talkshowpresentatrice grondig in de watten gelegd. Ze bracht hem in contact met verschillende managers. Niet veel later bracht de jongen ook zijn eerste mini-album uit. Vervolgens zijn de problemen beetje bij beetje begonnen. Naarmate zijn schema drukker werd, begon DeGeneres hem naar eigen zeggen steeds harder te controleren. “Mijn hele week, mijn hele maand of zelfs mijn hele jaar kon veranderen door één simpel sms’je van haar. Het was vreselijk.” Daarnaast omschrijft hij de talkshowhost ook als manipulatief, egocentrisch en opportunistisch.

Greyson haalt in het interview ook enkele specifieke voorbeelden aan. DeGeneres zou hem bijvoorbeeld gedwongen hebben om na een optreden nog naar een documentaire van Justin Bieber te kijken. Toen Chance niet meteen naar haar luisterde, zou Ellen zijn moeder gebeld hebben. “Ik weet nog hoe ze zei: ‘Wat voor een moeder ben jij eigenlijk?’”, aldus het voormalige kindsterretje. “Toen had ik door dat ik gewoon een pion in haar spel was.” De talkshowhost zou zich daarnaast ook met andere aspecten van Greysons carrière bemoeid hebben. “Ze kwam binnen, keek naar een kledingrek en begon vervolgens de stylisten uit te kafferen.”

Fake gedrag

Toen Chance’s carrière in 2012 bergaf ging, zou DeGeneres zich volledig van hem gedistantieerd hebben. Greyson zou geprobeerd hebben om contact te zoeken, maar zonder resultaat. Ondanks het feit dat Greyson geen contact meer had met Ellen werd hij wel nog regelmatig gevraagd om langs te komen tijdens ‘The Ellen Show’. “Ze zette altijd een fake glimlach op. Ze vroeg niet eens hoe het met mij ging. Ze zei gewoon: dit is waar we over gaan praten. Ik zie je daar’.”

DeGeneres zelf reageerde nog niet op Greysons uitspraken in ‘Rolling Stone’, maar volgens enkele bronnen klopt het verhaal van de 25-jarige zanger niet. Zij beweren dat het Chance nu goed uitkomt om met zo’n verhaal op de proppen te koppen. Binnenkort lanceert het voormalige kindsterretje namelijk een nieuw album. De bronnen in kwestie beweren ook dat DeGeneres er alles aan gedaan heeft om van Greysons carrière een succes te maken.

LEES OOK: