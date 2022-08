“Ze is geen supermodel, daarvoor is ze veel te dik”: Tyra Banks en Janice Dickinson onder vuur door hun uitspraken in ‘America’s Next Top Model’

CelebritiesDe vroege jaren 2000 staan bekend voor de opkomst van realityreeksen. Ook ‘America’s Next Top Model’, een programma dat debuteerde in 2003, maakte hier deel van uit. Uit een recent opgedoken fragment blijkt nu dat deze reeks ook alles behalve gezond was voor ons zelfbeeld. Dat is ook deels te wijten aan juryleden Tyra Banks (48) en Janice Dickinson (67), die enkele opvallende uitspraken deden.

Voormalig supermodel Tyra Banks is onder vuur komen te liggen voor haar gedrag in realityserie ‘America’s Next Top Model’. Er zijn namelijk enkele video’s opgedoken waarin Tyra en haar collega’s een van de deelneemsters, Robin Manning, met destijds maatje 36 beschrijven als ‘iemand met overgewicht’, ‘dik’ en ‘enorm’.

Manning kreeg tijdens haar deelname meerdere opmerkingen over haar lichaam. Zo zouden haar heupen tot de grote maten behoren, maar haar bovenlichaam niet. Later bekritiseerde Tara ook de outfit van de kandidate omdat die ‘te bedekkend’ zou zijn. De andere juryleden verweten haar later ook dat ze niet uit de kleren wou gaan tijdens een naaktshoot.

Lang niet de enige

Maar niet alleen Tyra krijgt het zwaar te verduren op sociale media. Ook haar mede-jurylid Janice Dickinson wordt nu aangesproken over haar uitspraken tijdens het programma. “Zijn we op zoek naar plussize modellen?” klonk het bij het jurylid toen ze kandidate Robin Manning omschreef. “Robin ligt eruit als het aan mij ligt. Ze is geen supermodel. Daarvoor is ze veel te dik”, vervolgde Dickinson. Ze sloot af met: “Misschien is een carrière als auto-model meer iets voor haar.”

Hoewel tijdens die periode niemand echt reageerde op de commentaren van de supermodellen, komt daar nu verandering in. Voormalige fans die de video’s nu bekijken geven commentaar via sociale media en vragen aan de juryleden om hun excuses aan te bieden aan de kandidate. Maar daar is tot nu toe nog geen reactie op gekomen.

LEES OOK: