Ze groeide op in kleedjes van aardappelzakken, nu heeft ze vijf villa’s: zo werd Oprah Winfrey miljardair en baas van een media-imperium

CelebritiesZe doet het weer, Oprah Winfrey. De talkshowhost is opnieuw zelf talk of the town, door haar interview met Harry en Meghan. Maar Oprah is al lang véél meer dan een talkshow - ze bouwde een heus media-imperium uit. En dat levert aardig wat op, want Oprah is de énige vrouw in de lijst met Afro-Amerikaanse miljardairs. Niet slecht voor iemand die opgroeide in armoede, met "kleedjes gemaakt van aardappelzakken".