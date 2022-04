"Ze faket haar stoornis": zowel psycholoog als agent halen verdediging van Amber Heard onderuit

Dokter Curry werd door de advocaten van Depp opgeroepen als getuige, om te oordelen over de geestelijke toestand van Johnny’s ex vrouw, Amber Heard. Volgens Curry valt daar wel wat over te zeggen. Volgens haar heeft Amber niet één, maar twee persoonlijkheidsstoornissen. Om te beginnen zou ze omschreven kunnen worden als borderliner, maar er is ook sprake van een ‘histrionische persoonlijkheidsstoornis’. Dat betekent dat Amber een onverzadigbaar verlangen heeft naar dramatische situaties, en daarbij dagdagelijkse akkefietjes bewust uitvergroot tot grote aanvaringen.

Volgens Curry schippert Amber Heard tussen “prinses en slachtoffer”. De psycholoog legde uit dat mensen met die stoornis zich als schattig en meisjesachtig voordoen, maar dat ze eigenlijk heel grillig en onvoorspelbaar zijn. Ze hebben verlatingsangst en willen in het middelpunt van de belangstelling staan. De stoornis wordt getypeerd door een instabiele persoonlijkheid. “Ze is heel zelfingenomen”, aldus Dr. Curry. “Ze gebruikt veel grote woorden om in feite heel weinig te zeggen. Ze heeft weinig substantie. Dat werd erg duidelijk toen ik haar behandelde.” Curry behandelde zowel Amber als Johnny tijdens hun relatietherapie. “Ze zit wel vol woede en agressie. En ze is er heel goed in om al haar persoonlijke problemen te minimaliseren.” Volgens Curry is het ook typisch voor mensen met borderline om aanvallend te zijn als partner, te dreigen met het rechtssysteem of met een contactverbod en te beweren dat er misbruik is.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Dr. Shannon Curry © REUTERS

Amber Heard kon er niet om lachen. Hoewel ze normaal gezien met een uitgestreken gezicht naar alle getuigenissen luistert, kon ze het niet laten om een paar keer met haar ogen te rollen terwijl Dr. Curry aan het woord was. De actrice zelf beweert namelijk dat ze lijdt aan een posttraumatisch stresssyndroom (PTSD) als gevolg van misbruik door Depp, maar volgens Curry is dat een van de makkelijkste aandoeningen om te faken. Ze zei dat de actrice aanvankelijk had beweerd dat ze leed aan 19 van de 20 symptomen van PTSS, wat voortkwam uit een test. “Dat is niet eens typisch voor iemand die lijdt aan de meest invaliderende vorm van PTSS”, aldus de psycholoog.

Geen bewijs van misdaad

Ook Melissa Saenz, agente bij de politie van Los Angeles, getuigde dinsdag in de rechtszaal. Ook zij nam het op voor Depp. Enkele dagen voor de actrice de scheiding aanvroeg, kwam Saenz naar het penthouse van Depp en Heard. De actrice beweerde dat Depp die avond een gsm tegen haar gezicht had gegooid. “Maar ik identificeer Heard niet als een slachtoffer van huiselijk geweld", aldus de politieagente. Toen ze ter plaatse was gekomen, kon de agent zien dat Heard gehuild had en daardoor rood in het gezicht was, maar ze zag geen bewijs van een verwonding. Ze zag ook geen bewijs van een misdaad, zoals gebroken glas of rommel in het penthouse. Volgens Depps advocaten bewijst de getuigenis van Saenz dat Heard haar verwonding veinsde om de reputatie van Deppp te beschadigen.

Het proces tussen Johnny en Amber is nu halverwege, het zal in totaal zo’n zes weken in beslag nemen.

LEES OOK

BEKIJK OOK: Johnny Depp lacht met bezwaren van advocaten Amber Heard