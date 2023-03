“Ze dwongen mij om op een tafel te gaan liggen en mijn benen te spreiden”: Paris Hilton legt haar ziel bloot in haar memoires

Celebrities KIJK. Snoop Dogg laat zich gaan wanneer doedelzak­spe­ler hem verwelkomt met een van zijn hits

Snoop Dogg (51) werd op de luchthaven van Glasgow op een wel heel speciale manier ontvangen. Een doedelzakspeler speelde het legendarische nummer ‘Still D.R.E.’ van Dr. Dre en Snoop Dogg. De hiphopartiest kon het duidelijk smaken, want hij danste zelfs even in het rond. Snoop Dogg is momenteel bezig met zijn ‘I Wanna Thank Me’-tournee door Europa.