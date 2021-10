“Ze duwden ons een kamer in en zeiden dat we moesten vechten”: de turbulente geschiedenis van de Sugababes

Film Sharon Stone: “Ik kreeg nachtmer­ries van Basic Instinct”

9 oktober Sharon Stone (63) kijkt met gemengde gevoelens terug op ‘Basic Instinct’ (1992), en daar heeft ze meer dan één goede reden voor. “Mijn tegenspeler Michael Douglas kreeg 14 miljoen dollar. Ik werd afgescheept met 500.000 dollar”, bedenkt ze zich. Bovendien is ze nog altijd niet te spreken over het meest iconische shot uit de film. “Ze zeiden me dat er niets te zien zou zijn van mijn vagina. Dat draaide wel even anders uit.”