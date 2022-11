Ze doet het weer: Heidi Klum transformeert in een worm voor Halloween

Celebrities Wordt 'The Rock' de volgende James Bond? "Ik zie dat wel zitten”

Dwayne Johnson (50) wil dan toch de nieuwe James Bond worden. In een nieuw interview vertelde ‘The Rock’ dat hij het wél ziet zitten om in de huid van het iconische personage te kruipen. In de slechterik spelen, heeft de acteur dan weer iets minder zin in. “De boom in met de slechterik.”

28 oktober