“Ze dacht dat het wel voorbij zou gaan”: Madonna negeerde symptomen voorafgaand aan ziekenhuisopname

Film EXCLUSIEF INTERVIEW. Harrison Ford (80) over zijn laatste ‘Indiana Jones’: “Ik acteer liefst met mijn échte kop, rimpels en al”

Ta-ta-ra-taaa, ta-ta-daaa: daar is hij weer! Harrison Ford keert voor een allerlaatste keer terug als Indiana Jones, in de nieuwe film ‘Dial of Destiny’. Zo’n klassiek actieavontuur is niet meer vanzelfsprekend voor een man op de respectabele leeftijd van 80. “Maar dat worstelen met mijn ouderdom maakt het net charmant”, klinkt het. Wij spraken met de levende filmlegende over zijn digitale verjoningskuur in de film, zijn ‘krakende botten’ en de emotionele beslissing om zijn zweep nog één keer te laten klappen.