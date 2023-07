Zayn Malik geeft zeldzaam interview over dochter: “Ik wil dat ze naar mij kan opkijken”

Zayn Malik sprak zes jaar lang niet met de pers. Van 2010 tot 2015 maakte hij samen met Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles en Louis Tomlinson deel uit van de boysband One Direction maar Malik stapte uit de groep omdat hij te veel stress had. In de ‘Call Her Daddy’-podcast vertelt hij over de effecten van roem. “Ik heb het gevoel dat we met de band zo in de kijker liepen, dat ik de tijd heb genomen om geen interviews te geven. Ze duwden me in de rol van de mysterieuze, maar dat was niet per se mijn persoonlijkheid, ik ben gewoon chill. Sommigen zijn zeer energiek, maar zo ben ik niet.”