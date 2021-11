Zangeres Sophia Urista biedt excuses aan nadat ze op een fan plast tijdens concert: "Ik ben te ver gegaan”

Sophia Urista (36) zorgde de voorbije dagen voor veel ophef op sociale media. De zangeres wist niet beter dan te urineren op een fan tijdens een optreden met haar muziekband ‘Brass-Against’. Sophia stopt tijdens het concert even met zingen en vertelt dat ze dringend naar het toilet moet. “Ik moet plassen, maar er is geen toilet in de buurt. Ik ga in de mond van deze man plassen”, zegt ze terwijl ze zich over een man buigt.