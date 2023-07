Zangeres Rosalía verbreekt verloving na relatie van 3 jaar

Rosalía en Rauw Alejandro vormden niet alleen een match tussen de lakens, ook in de studio sloegen ze de handen in elkaar. Afgelopen voorjaar brachten ze de song ‘Beso' uit. “Rosalía is een ontzettende workaholic”, vertelde Rauw Alejandro aan ‘Billboard’. “Ze volgt pianolessen, danslessen, zanglessen, enzovoort. En dat terwijl ze al de beste is. Het verschil tussen ons is groot.” De zangeres bevestigde in hetzelfde interview dat haar geliefde veel chiller is dan zij. “Dat brengt me in balans”, klonk het. “En ja, het klopt, m’n carrière is superbelangrijk. Dat neemt niet weg dat m’n geliefde op de eerste plek staat. Altijd.”