TV RECENSIE. ‘Red Light’: “We zien niet elke dag een Hollywood-actrice in Flod­der-En­gels paaldansad­vies geven”

30 augustus Vanavond mag ‘Red Light’ eindelijk z’n debuut maken op VTM. De prestigieuze tiendelige dramareeks, die in Cannes tweemaal in de prijzen viel en kijkrecords brak op Streamz, heeft met Carice van Houten niet alleen een internationale ster in z’n rangen, ook de rest van de cast (zowel Vlaams als Nederlands) is behoorlijk vermaard in deze psychologische thriller over macht, seksualiteit en het doorknippen van pinokkiokoordjes. Inhaken of afhaken? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.