Zangeres Lizzo krijgt prijs vanwege inzet voor gelijkheid, kort na aangiftes wegens seksueel wangedrag

Spaanse acteur Gabriel Guevara gearres­teerd op filmfesti­val Venetië wegens vermeend seksueel misbruik

De Spaanse acteur Gabriel Guevara (22), onder meer bekend uit de reeks ‘Skam España’ en de film ‘My Fault’, werd op zaterdag 2 september gearresteerd op het filmfestival van Venetië. Dat schrijft ‘The Hollywood Reporter’. Er was een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de acteur in verband met vermeend seksueel wangedrag in Frankrijk.