Zangeres Joss Stone is bevallen van haar eerste kindje

Justin Bieber lanceert intieme videoclip samen met zijn vrouw Hailey

29 januari Justin Bieber had vandaag een verrassing voor al zijn fans. De 26-jarige zanger heeft zonet de tweede videoclip van zijn nummer ‘Anyone’ vrijgegeven en dat is nog lang niet alles. In de muziekvideo is ook zijn vrouw Hailey Bieber (24) te zien. Het koppel nam voor de gelegenheid enkele erg persoonlijk scènes op. Zo kan je bijvoorbeeld zien hoe de twee elkaar halfnaakt omhelzen.