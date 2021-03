Zangeres Jessie J stelt nieuwe vriend voor op Instagram

Celebrities Dominatrix uit Hollywood veroor­deelt Armie Hammer: “Als je kickt op kannibalis­me, moet je een professio­nal in dienst nemen”

17:37 De Amerikaanse acteur Armie Hammer (34) zou geen spoor van getraumatiseerde vrouwen achter zich gelaten hebben als hij zijn vreemde seksuele fantasieën samen met een professional zou hebben beleefd. Dat zegt Hollywood-dominatrix Jenny Nordbak, die naar eigen zeggen wel eens vaker bekende gezichten over de vloer krijgt. “Er is niets mis met kicken op kannibalisme. Maar wél als je er partners bij betrekt die daar geen interesse in hebben.”