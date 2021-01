Zangeres Halsey zwanger van eerste kindje

In haar bericht heeft Halsey ook scenarioschrijver Alev Aydin (37) getagd, die de vader van haar kindje is. Volgens de gespecialiseerde media werden ze in oktober voor het eerst samen gezien - al vermoedden diezelfde media aan de hand van haar buikje dat ze al iets langer samen moeten zijn. “Mijn hart is zo vol, ik houd van je lieveling", schrijft Alev bij de foto. “Ik hou van jou. En ik houd nu al van dit mini-mensje."

In het verleden praatte Halsey al openhartig over haar problemen om zwanger te worden. Zo kreeg ze een miskraam, en lijdt ze aan endometriose, een chronische ziekte waarbij weefsel dat lijkt op de bekleding van de baarmoeder (het baarmoederslijmvlies) buiten de baarmoeder wordt gevonden. “Lange tijd dacht ik dat een eigen familie niet voor mij was weggelegd, maar het is wel érg belangrijk voor me", vertelde ze al. “Maar op een dag vertelde m'n gynaecoloog me dat het wél mogelijk zou zijn. Ik was zo geraakt. Plots was alles anders."