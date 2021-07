Zangeres Halsey is voor het eerst moeder geworden

"Dankbaar", schrijft de 26-jarige artiest, onder andere bekend van de hit ‘You Should Be Sad’. "Voor de meest 'zeldzame' en euforische geboorte." Het kindje heeft de naam Ender Ridley Aydin gekregen. Ender staat voor "extreem zeldzaam".

Halsey deelt bij de aankondiging een foto van kort na de geboorte. Daarop is te zien dat ze in het ziekenhuis is bevallen. De baby ligt op haar borst terwijl vriend Alev Aydin toekijkt. Op een tweede kiekje is te zien hoe de zangeres borstvoeding geeft. In januari van dit jaar maakte Halsey bekend in verwachting te zijn.