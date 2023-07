Zangeres en actrice Jane Birkin, ex van Serge Gainsbourg, overleden

Birkin had drie kinderen bij drie verschillende mannen. Dochter Kate Barry - een fotografe - kreeg ze met de Britse componist John Barry. Gainsbourg schonk haar een tweede dochter, actrice Charlotte Gainsbourg. En met regisseur Jacques Doillon volgde nog een derde dochter, Lou Doillon. In 2013 moest de actrice en zangeres onverwacht afscheid nemen van Kate. Ze overleed na een val uit het raam van haar appartement in Parijs.

De zangeres - naar wie een befaamde Birkin-bag vernoemd is - kreeg in 2002 te horen dat ze leukemie had. Ze onderging toen verschillende behandelingen. In 2021 volgde dan een beroerte. “Ik had eerst niet door dat er iets aan de hand was met mij. Die vier maanden op de intensive care waren zelfs leuk”, vertelde ze daar toen zelf over in een interview met Nina. “Ik amuseerde me met de verpleegkundigen. Ik vond het heerlijk om naar hun verhalen te luisteren en bij hen te zijn. Zo erg vond ik het niet.”