Zangeres Christina Milian en Matt Pokora verwelkomen zoontje

FILM Nieuwe film, nieuwe transforma­tie: Christian Bale is kaal voor rol in ‘Thor’

21 april Een nieuwe rol, en jawel, een nieuwe transformatie. Christian Bale (47) heeft z’n hoofd kaal geschoren om in de huid te kruipen van ‘Gorr the God Butcher’ in de volgende Thor-film: ‘Love and Thunder’. Hij zal in het Marvel-verhaal de slechterik vertolken.