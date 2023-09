Zangeres Cher kondigt eerste kerstalbum aan

Op de eerste cover staat ze op een berg sneeuw en is ze omringd door kerstballen, waar ze zelf in te zien is. Op de andere cover draagt ze een zilveren jurk, zijn haar haren ijsblond en staat ze op een stuk sneeuw in een Noordpoolachtig gebied. "Nu al Kerstmis? Maar ik heb niets om aan te trekken", schrijft de Believe-zangeres erbij.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De derde cover deelde ze tot dusver niet op Instagram, maar die is te vinden in de webshop op haar website. Op die cover draagt ze dezelfde kleding als op de eerste cover, maar schopt ze waterspetters naar voren. Op de achtergrond is een kleurrijke zonsondergang te zien.

Hoewel het nog niet bekend is wanneer het album uitkomt, is het al wel te bestellen. De zangeres vertelde eerder deze maand al in de talkshow ‘Good Morning Britain’ van de commerciële zender ‘ITV’ dat ze bezig was met een kerstalbum. Er komen ook duetten op. Ze noemde geen namen, maar liet doorschemeren dat ze "speciaal" zijn.