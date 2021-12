Zanger van Il Divo in kunstmatige coma gebracht: “Zijn toestand is ernstig”

Volgens de Spaanse krant El Español werd de 53-jarige Marín al op 8 december in ‘ernstige toestand’ in het ziekenhuis opgenomen. Omdat er een zuurstofgebrek optrad werd hij geïntubeerd en vervolgens in een kunstmatige coma gebracht. Wat er precies met de zanger aan de hand is, is niet bekend. Volgens de Spaanse krant zijn de organen van de zanger stabiel, al zou de situatie uiterst zorgwekkend blijven.