Zanger Ryan Adams niet langer verdacht van ongewenst seksueel gedrag

CelebritiesDe FBI heeft het onderzoek gestaakt naar het vermeende seksuele wangedrag van Ryan Adams (46). Volgens de New York Post is de federale politiedienst tot de conclusie gekomen dat de zanger de wet niet heeft overtreden en dus niet langer verdacht wordt van het ‘sexten’ met een minderjarig meisje.

De New York Times bracht in 2019 het verhaal naar buiten van zeven vrouwen die stelden dat de singer-songwriter hen wou helpen met hun muzikale carrière in ruil voor seks. Daarnaast beweerde zijn ex-vrouw Mandy Moore (36) dat hij zich tijdens hun huwelijk, dat van 2009 tot 2016 duurde, enorm manipulatief had opgesteld en haar muziekcarrière daarmee had gesaboteerd.

Een van de vrouwen, die in het verhaal het pseudoniem Ava gebruikte, was veertien jaar toen ze in 2013 met Adams begon te sms’en. Het meisje kwam in contact met de muzikant omdat ze hoopte professioneel aan de slag te kunnen als basgitarist. De twee stuurden duizenden berichtjes heen en weer, die steeds explicieter werden.

Verontschuldigingen

Alhoewel de muzikant, toen veertig, het meisje in 2014 vroeg om bewijs dat ze achttien was, heeft zij dat nooit gegeven. Wel blijkt uit de berichten dat ze tegen hem loog over haar leeftijd. Adams leek dat door te hebben, want tijdens een seksueel getint gesprek merkte hij op: “Ik zou in de problemen komen als mensen erachter zouden komen dat ik zulke gesprekken met je heb.” De twee hebben elkaar nooit in het echt ontmoet. Vanwege de leeftijd van het meisje deed de FBI onderzoek naar de zaak. Dat zou al een tijdje geleden zijn afgesloten, omdat er niets in de berichten stond waarvoor Adams aangeklaagd kon worden.

De zanger bood eerder wel z’n excuses aan voor z’n gedrag. “Ik ben me ervan bewust dat deze verontschuldigingen wellicht niet aanvaard zullen worden door de personen die ik gekwetst heb”, schreef hij in juli vorig jaar in een open brief in de Britse krant Daily Mail. “Dat begrijp ik en ik besef dat ik niet terug kan. Ik besef nu echt welke schade ik berokkend heb en dat gevoel verwoest me. Ik ben volledig verantwoordelijk voor m’n gedrag en ben bereid de gevolgen te ondergaan. In een poging om een beter mens te worden, probeer ik ook van de alcohol te blijven. Ik doe dat nu onder professionele begeleiding. Op die manier wil ik mentaal gezond blijven. Ik hoop dat de mensen die ik gekwetst heb, zullen herstellen. En ik hoop dat ze me ooit zullen kunnen vergeven.”

