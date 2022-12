Zanger Machine Gun Kelly laat bloedzuigers op buik kruipen: “Mijn beste vrienden”

Celebrities “450 miljoen euro én de helft van elk loonbrief­je gaat naar z'n ex”: dit zijn de duurste ce­leb-scheidin­gen ooit

In ‘Wednesday’, de populairste Netflixreeks van het moment, zien we ook Christina Ricci (42) opduiken. De actrice verdween de laatste jaren wat naar de achtergrond, maar nu is ze helemaal terug. Mogelijk om financiële redenen, want haar scheiding liet haar berooid achter. “Ik heb zelfs het grootste deel van mijn handtassencollectie moeten verkopen”, kloeg ze daarover. Al had het nog een pak erger kunnen uitdraaien, zoals bij Mel Gibson, Madonna of Donald Trump. Dit zijn de duurste scheidingen van celebs.

14 december