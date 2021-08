Zanger ‘I’m Too Sexy’ zwaar ziek door corona, maar weigert vaccinatie: “Iedereen die het neemt is dwaas”

CelebritiesRichard Fairbrass (67), de zanger van ‘I’m Too Sexy’, werd afgelopen zaterdag onwel en moest per ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden. Hij had zuurstof nodig omdat hij moeite had met ademhalen. Uiteindelijk bleek de zanger positief te testen op Covid-19, maar weigert toch gevaccineerd te worden.

Zes maanden geleden noemde Fairbrass de vaccinatie nog oplichterij, zaterdag werd hij met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht wegens zuurstof tekort. “Ik heb slechts een ‘beetje’ Covid gehad, het was niet zo erg”, meende de zanger nadat hij vier nachten in het ziekenhuis moest blijven met Covid. “Ik was een beetje buiten adem, ik voelde me erg moe.”

Toch blijft Fairbrass het vaccin weigeren en daar heeft hij zo zijn eigen redenen voor. “Dit vaccin is alleen voor experimenteel gebruik, het is op proef tot 2023, er zijn geen langetermijngegevens over - iedereen die het neemt is dwaas. Ik bekijk het op dezelfde manier als toen de mensen werd wijsgemaakt dat ze moesten blijven roken omdat het goed zou zijn voor de keel. Of toen ze zeiden dat asbest geweldig is omdat het je boerderij schoon houdt.”

“Ik ben niet tegen de vaccinatie. Als je het wilt doen, is dat prima, maar ik wil het niet.” Hij voegde eraan toe dat hij ‘een jaar of twee’ zou wachten om er zeker van te zijn dat de injectie ‘koosjer’ was. De artiest voegde eraan toe dat hij pas in 2023 het vaccin wil krijgen indien blijkt dat het veilig is. Toch toont genoeg wetenschappelijk bewijs aan dat de Covid-19-vaccins het risico verminderen op overlijden of ernstig ziek worden door het virus. Daarnaast verminderen ze ook het risico om het virus op te lopen en op verspreiding.

