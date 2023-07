Zanger Christine and The Queens boos en in tranen in video: “Stop met me ‘zij/haar' te noemen”

CELEBRITIESIn 2022 verklaarde de zanger van Christine & The Queens trans man te zijn. Maar zelfs een jaar later blijven mensen hem aanspreken met vrouwelijke voornaamwoorden. En daar is de zanger niet over te spreken. In een video op TikTok uit hij zijn ongenoegen. “Het doet me pijn. Het is een gebrek aan respect.”

In de video heeft de zanger het over de transfobie waarvan hij beweert het slachtoffer te zijn. “Er is één ding dat me opvalt. Het zijn alle mensen die me ‘zij/haar’ blijven noemen. Het is meer dan vriendelijkheid. Het is gewoon een gebrek aan respect. Het is een manier om jouw comfort boven mijn geluk te stellen,” zegt hij met tranen in zijn ogen.

“Soms sta ik ‘s ochtends op, ben ik boos en wil ik huilen...”, klinkt het verder. Hij vertelt in de video over de betekenis van zijn muziek, waarin hij altijd al de problemen in de LGBTQ+-gemeenschap heeft aangesneden. De zanger beweert ook dat de media hem anders behandelt sinds hij uit de kast kwam als transman. “Er is ook een zekere luiheid en een zekere minachting voor mijn recente werk. Niemand schenkt nog aandacht aan mijn muziek omdat de maatschappij transfoob is”, legt hij uit.

Veel pijn

Ook in zijn dichte omgeving krijgt hij te maken met commentaar. “Zelfs de man van wie ik hield, vertelde me dat het moeilijk was om deze ‘situatie’ aan te nemen. Wat is mijn situatie? Ik ben een mens in de maatschappij die trouw blijft aan zichzelf en die zich sinds zijn geboorte geen vrouw heeft gevoeld”, zegt hij verontwaardigd.

“Ik lijd, net als elk ander queer persoon, onder deze maatschappij. Een maatschappij die het niet eens voor elkaar krijgt om vragen te stellen over patriarchaal geweld. En tegelijkertijd valt alles wat ik doe, jullie niet eens op. Jullie noemen me ‘zij/ haar’. Dat doet me heel veel pijn. Soms heb ik zin om te zeggen dat jullie kunnen oprotten”, sluit de artiest met een trillende stem af. Daarna bedankt hij wel zijn trouwste fans.

LEES OOK: