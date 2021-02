Zachte scheiding of toch met getrokken messen tegenover elkaar? “Kim en Kanye hebben 2 miljard dollar te verdelen”

CelebritiesHet huwelijk van Kim Kardashian (40) en Kanye West (43) is voorbij, als we de Amerikaanse media mogen geloven. Het enige dat overblijft zijn vele miljoenen om te verdelen. Niet in het minst hun gigantische luxevilla in Calabasas (Californië), waarvan zowel Kim als Kanye graag de eigenaar zouden blijven. De topadvocaten die hun belangen gaan verdedigen, weten wat te doen.

“Kim wil het huis houden voor de kinderen", klinkt het. “Het is hun thuis, ze zijn er opgegroeid. De scheiding zal al traumatisch genoeg zijn, als ze daarnaast ook nog eens moeten verhuizen is Kim bang dat ze er nog veel meer van zullen afzien. Advocaat Laura Wasser is al met haar in gesprek over de voogdij. Kim heeft Kanye veel kansen gegeven, maar ze is eindelijk volwassen geworden. Ze is heel serieus bezig met haar studies in de rechten, en met het helpen van gevangenen. Ondertussen probeert Kanye president te worden en doet hij de gekste uitspraken. Ze is het beu, en ze wil ervoor zorgen dat hij haar het huis geeft.”

“Het probleem is dat ze wel degelijk alle grond en alle omringende panden op haar naam heeft staan, maar Kanye is de eigenaar van het huis zelf. Ze zullen dus wel degelijk tot een akkoord moeten komen als Kim er wil blijven.”

Het pand is maar liefst 60 miljoen dollar waard (49 miljoen euro) en bevindt zich in de prestigieuze Hidden Hills in LA, waar wel meer celebs een onderkomen hebben. De vorige eigenares was niemand minder dan Lisa Marie Presley. De villa is minimalistisch ingericht, wat betekent dat er zo weinig mogelijk meubels en andere voorwerpen staan. De muren zijn ook voornamelijk effen wit. Dat betekent echter niet dat die meubels niets waard zijn: de sofa alleen al zou 600.000 dollar (489.000 euro) gekost hebben. Het interieur werd mee ontworpen door de Belgische designer Axel Vervoordt, die door Kim en Kanye in dienst werd genomen vlak nadat ze het huis hadden gekocht.

Volledig scherm Kim en Kanye vechten over miljoenenvilla in Calabasas © Instagram

Veel te verdelen

In totaal valt er 2 miljard dollar (1,6 miljard euro) te verdelen tussen het koppel. In 2014, enkele maanden voor hun trouwfeest, tekenden de twee volgens sommige bronnen een zogenaamde ‘prenup’, een voorhuwelijkscontract. Daarin stond dat Kim 1 miljoen dollar zou ontvangen voor elk jaar dat ze met Kanye getrouwd is. Dat zou op dit moment betekenen dat Kim 6 miljoen dollar (4,9 miljoen euro) krijgt van haar ex-man. Ze zal ook levenslang aanspraak kunnen maken op zijn levensverzekering, ook al zijn ze niet meer getrouwd.

Het fortuin van Kanye, gebaseerd op zijn muziek, kledingmerk en vastgoed, is dan ook groter dan het hare. Kanye zou rond de 1,2 miljard dollar (980 miljoen euro) in zijn bezit hebben. Kim heeft op haar beurt dan weer 900 miljoen dollar (733 miljoen euro) op haar naam staan, die ze verdiende met haar realityshow, kledinglijn en make-up-merk. “Alles was eigenlijk snel geregeld, wat contracten betreft", aldus een insider. “Kanye vond zelfs niet dat ze een voorhuwelijkscontract nodig hadden en wilde Kim vrij spel geven. Zo verliefd was hij toen op haar. Zij vond het echter toch een goed idee, voor de zekerheid. Je weet immers maar nooit. En zo zie je maar, ze had gelijk. Het enige dat ze niet hebben, is een voogdijovereenkomst voor de kinderen.”

Een andere bron is er echter van overtuigd dat het toch Kanye was die destijds zijn gelijk heeft gekregen. “Ze hebben geen prenup en zijn nu bemiddelingsgesprekken aan het houden in de hoop hun fortuin eerlijk te verdelen. Hoe lang dat zal duren, is nog een raadsel.”

