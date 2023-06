Zachary Quinto onder de indruk van acteertalent Kim Kardashian: “Ze heeft mijn advies niet nodig”

In april werd aangekondigd dat Kim Kardashian een rol zou krijgen in het nieuwe seizoen van ‘American Horror Story’, naast Emma Roberts. Een grote stap voor velen, want Kim staat vooral bekend als realityster en onderneemster. Maar volgens Zachary Quinto hoeven fans zich niet ongerust te maken. “Ik deed een cameo tijdens het nieuwe seizoen van ‘American Horror Story’ en ik kon haar ontmoeten”, vertelt hij aan People. “Ze was zo lief en warm. Ik denk echt niet dat ze mijn advies nodig heeft.” De acteur, die ook al te zien was in ‘Star Trek’, voegt er aan toe dat Kim “helemaal in haar element” leek. “Ik was erg onder de indruk van haar openheid en haar geestdrift. Ik kijk erg uit naar het nieuwe seizoen, want ik denk dat ze het geweldig gaat doen.”