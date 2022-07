Zaak tussen Britney Spears en haar moeder Lynne verschijnt woensdag voor de rechtbank

CelebritiesBritney Spears (40) en haar moeder Lynne (67) moeten op woensdag voor de rechter verschijnen. De moeder van de zangeres is van mening dat de advocaten, die haar bijstonden in de zaak over de curatele van Britney, vergoed moeten worden door haar dochter. In totaal eist mama Spears zo’n 550.000 euro.

Lynne Spears is er namelijk van overtuigd dat het dankzij haar advocaten is dat haar dochter Britney weer een vrije vrouw is. Mathew Rosengart, de advocaat van de zangeres, denkt hier echter anders over. “Hoewel Lynne in haar recht stond om haar eigen juridische team in te schakelen van haar eigen geld, is er geen enkele basis om Britney nu daartussen te zetten. Het is een zaak tussen Lynne en haar advocaten”, klinkt het daar.

Opvallende timing

De timing van het hele gebeuren is alvast opvallend, want eerder deze week was de zangeres nog bijzonder mild voor haar moeder op haar sociale media. Britney noemde haar moeder “een grote steun” op haar Instagram-account. Een groot verschil met enkele maanden geleden, want toen verweet de zangeres haar moeder nog van “het brein” achter de hele curatele te zijn. “Mijn vader is er dan wel mee begonnen, maar wat mensen niet weten, is dat het idee van mijn moeder kwam. Die jaren krijg ik nooit meer terug. Ze heeft mijn leven verpest.”

Eerder deze week leek het echter alsof La Spears van gedachten veranderd was. Toen de popdiva enkele dagen geleden Selena Gomez, die aanwezig was op haar huwelijk met Sam Asghari, feliciteerde voor haar verjaardag had Britney alleen maar lovende woorden voor haar moeder. “Mama en Selena, ik ben zo blij dat mijn familie mij steunt”, klonk het onder meer bij de foto. “Ze heeft mij drie keer gezegd dat het haar wens is dat ik gelukkig ben. Mijn moeder is net zo.” Verder voegde Britney ook nog het volgende toe: “Mijn moeder heeft op straat drie keer de vraag gekregen hoe ik mij voelde bij op haar reactie op mijn huwelijk… Ze heeft gezegd dat ze hoopt dat ik gelukkig ben!!!” De post in kwestie is ondertussen wel nergens meer te bespeuren.

LEES OOK:

Bekijk ook: Britney poseert in (en zonder) bikini op huwelijksreis.