Yvette uit ‘’Allo ’Allo!’ loog over haar gezondheid om job niet te verliezen: “Ik had een cyste zo groot als een rugbybal”

Liam Payne hield "littekens" over aan tijd bij One Direction: "Ik wist niet goed waarvoor ik tekende als 14-jarige"

Het ongekende succes van One Direction was niet alleen rozengeur en maneschijn voor Liam Payne (29). In een interview met ‘W Radio’ in Colombia geeft hij toe dat zijn tijd in de boyband “littekens op hem heeft achtergelaten”. De zanger zou niets veranderen aan zijn carrière, maar onthult dat hij destijds eigenlijk niet goed wist waarvoor hij tekende.