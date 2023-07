YouTuber PewDiePie voor het eerst vader geworden van zoontje: “Welkom, kleine Björn”

Muziek Ticketver­koop voor Taylor Swift in Parijs en Lyon voorlopig opgeschort: meer dan 1 miljoen fans in de wachtrij

Taylor Swift (33) zingt in één van haar songs dan wel van “are you ready for it?”, maar bij Ticketmaster in Frankrijk waren ze er duidelijk allesbehalve klaar voor. Op dinsdag ging de ticketverkoop voor ‘The Eras Tour’ in Parijs van start, maar die draaide uit op een kleine ramp.