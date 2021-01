YouTuber onder vuur voor ontwerpen van marteltuig

Afgaande op zijn eerdere instructievideo’s, zoals een verrijkte ‘studie’-stoel’ voor slaperige ‘studenten’ of een veerkrachtige hoofdprikker, is het aan te nemen dat de YouTuber wel iets heeft voor sadistische praktijken. Maar het is vooral zijn laatste uitvinding die heel wat wenkbrauwen doet fronsen.

In zijn doe-het-zelfvideo - die ondertussen werd verwijderd - maakt de man een speciaal ‘houten paard’, dat wel erg goed lijkt op een marteltuig uit de Song-dynastie, een millennium geleden. Slachtoffers kregen de opdracht om op het paard te klimmen en werden door de straat gesleept terwijl ze zweepslagen kregen. Het zadel was bovendien vaak gemaakt van houten of metalen punten. Een vernederend en dodelijk martelwerktuig, dat speciaal ontworpen is voor vrouwen en dat in verschillende culturen werd teruggevonden - zij het niet altijd even dodelijk.