YouTuber onder vuur voor ongepaste homevideo op OnlyFans: “Dit is kinderpornografie”

OnlyFans is een website waarop mensen tegen betaling exclusieve beelden en video’s van gebruikers te zien zijn. Omdat het zo privé is, zijn dat vaak pikante en seksueel getinte beelden. Van sekswerkers, creatievelingen én van beroemdheden, zoals Cardi B. Ook YouTuber Gabi DeMartino heeft zo'n populair profiel op OnlyFans. Een recente video zorgde echter voor heel wat kwade reacties. Op de beelden is Gabi zelf te zien als peuter - ze moet zo'n jaar of drie zijn. Ze trekt haar rok omhoog voor de camera en toont daarbij dat ze geen ondergoed aanheeft. De video kreeg de titel ‘Won’t put my panties on’ (Ik wil mijn slipje niet aandoen, red.) en werd voor 3 dollar verkocht op het platform.

Account offline

De fans die de beelden aankochten, zijn daar helemaal niet blij mee. Ze beschuldigen haar nu van het verspreiden van kinderporno, en voegen eraan toe dat ze ervoor zorgde dat wie de video kocht, ongewild dus in het bezit kwam van kinderporno. “Gabi Demartino probeerde net kinderporno van zichzelf als kind te verkopen op OnlyFans", klonk het bijvoorbeeld online. “Stel je voor dat je naaktbeelden van jezelf als kind uitbuit voor meer aandacht.” En ook: “Dit is illegaal om online te plaatsen, te verkopen en te kopen. Ze heeft haar volgers gemanipuleerd door een wazige thumbnail te gebruiken en de titel ‘Won’t put my panties on’.” Alana Evans, voorzitter van de Adult Performers Actors Guild, liet daarnaast nog weten dat ze Gabi heeft aangegeven bij de FBI, al werden de YouTuber voorlopig nog geen misdrijven ten laste gelegd. OnlyFans zelf heeft haar account meteen na de video offline gehaald. “Deze account is gedeactiveerd voor schending van de Terms of Service van OnlyFans", liet de organisatie weten.

Afgesloten van de realiteit

In een video heeft Gabi nu zelf gereageerd op de heisa. Daarin vertelde ze dat ze bij het zoeken naar nieuwe onderwerpen op de homevideo stuitte. Volgens de YouTuber zorgen de beelden al jaren voor ‘gelach en plezier' bij haar familieleden, en dus besloot ze die ook te delen met haar 3,24 miljoen volgers. “Ik heb het gedeeld met een naar mijn idee grappig bijschrift. Maar dat was het niet. In nog geen miljoen jaar dacht ik dat iets dat volgens mij zo onschuldig was, bekeken kon worden op zo’n lelijke manier. Ik denk dat dat het probleem is. Ik heb beseft dat ik zo afgesloten ben van de realiteit, dat het niet in me opkwam dat het zo bekeken kon worden. Dit is een serieuze zaak. Ik zou zoiets nooit goedkeuren.””

Verontschuldigingen

“Het doet pijn om te weten dat ik zoveel mensen gekwetst heb”, voegde de YouTuber er nog aan toe, waarna ze haar excuses aanbood aan vrienden, familie, fans en “mensen die getriggerd werden door deze stomme, ondoordachte handeling. Ik zou nooit iets doen dat een kind schade zou berokkenen. Het spijt me zo. Dit is een belangrijke ‘wakeup call’.” Toch bleek niet iedereen onder de indruk van de verontschuldiging. “Dus je gaat me nu vertellen dat je op een dag wakker werd, naar de ‘favoriete homevideo’ van je familie keek en dacht dat OnlyFans de enige logische plek was om de beelden te posten? Niet Instagram, niet Twitter, niet TikTok of YouTube? Maar wel de site die gekend staat voor z'n seksuele inhoud? Sorry Gabi, dit keer ging je te ver”, reageerde een fan op de video. “Tijd om je niet langer te volgen. Er is een dunne lijn tussen grappig en fout."

