YouTuber Logan Paul gaat trouwen met Deens model Nina Agdal

En plots zet Taylor Swift het op een lopen in het midden van haar show

Tijdens een grote tournee zoals die van Taylor Swift kan er al eens iets misgaan. In Cincinnati bleek er een technisch defect aan het podium. Na het nummer ‘Look What You Made Me Do’ zou de Amerikaanse zangeres normaal verdwijnen via een luik, voor een outfitwissel. Maar dat luik bleek even niet te werken, dus zette Swift het op een lopen. Wat later gaat het luik toch open.