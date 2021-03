YouTuber James Charles onder vuur omdat hij naaktfoto’s stuurt naar minderjarigen: “Ik zei hem dat ik 16 was, maar hij stopte niet”

James Charles stond vroeger vooral bekend om zijn make up-video’s, maar vandaag is zijn naam synoniem voor ongewenste intimiteiten op het internet. Het is namelijk niet de eerste keer dat de vlogger onder vuur komt te liggen. Eerder beschuldigingen konden echter niet hard gemaakt worden met bewijs, dus de naam van James was weer even gezuiverd.

Nu wordt het echter duidelijk dat de man toch niet zo onschuldig is. De 16-jarige Isayah deelde eind februari een onthullend filmpje op TikTok, waarin hij zichzelf onthult als slachtoffer van James Charles. De twee stuurden aanvankelijk erg normale foto’s heen en weer, maar dat draaide al snel uit op een onaangename verrassing. “Hij stuurde me foto’s van zijn naakte lichaam, en vroeg me om hetzelfde te doen”, legt Isayah uit. “Ik voelde me erg ongemakkelijk, dus ik vertelde hem hoe oud ik was. ‘Ik ben zestien, he’, stuurde ik. Hij was al een volwassen man, dus ik dacht dat hij daarna wel zou stoppen. Niets was minder waar.” Isayah toont de bewuste foto’s ook in zijn video, om te bewijzen dat hij de waarheid spreekt. “Hij bleef me maar smeken om foto’s van mijn eigen lijf te sturen. ‘Wat lichaamshaar’ of ‘toon me hoe je je spieren opspant’. Op den duur vroeg hij me zelfs om een videogesprek te beginnen. Ik weigerde en vroeg hem waarom. Daarop stuurde hij me een foto waarop ik kon zien dat hij - alweer - naakt was. Op dat moment heb ik hem geblokkeerd.”

Het proces waarbij oudere mannen minderjarigen verleiden door eerst hun vertrouwen te winnen en daarna pas te vragen om seksuele gunsten, noemt men ‘grooming’. Pedofielen gebruiken die techniek soms als excuus voor hun daden, gezien de slachtoffers dan ‘vrijwillig’ seksuele handelingen hebben uitgevoerd.

“Ik vond het heel jammer om zo’n donkere kant van mijn idool te zien te krijgen”, gaat Isayah verder. “Ik keek erg naar hem op en heb de eerdere beschuldigingen van seksueel ongewenst gedrag nooit geloofd, ook al waren het er héél veel. Maar ja, je gelooft zo’n dingen niet tot het je zelf overkomt. Nu weet ik dus 100% zeker dat hij wél zo’n dingen doet, en ik geloof ook alle vorige beschuldigers. Ik voel me niet schuldig omdat ik dit hier kom vertellen, want hij doet het zichzelf aan.”

‘Grove leugens’

James reageerde intussen op de video van Isayah. “Er doet een video de ronde van een jongen die mij ervan beschuldigt een groomer te zijn. Daar wil ik het eens over hebben. Ik zag inderdaad dat deze persoon mij volgde op sociale media, en ik heb hem toegevoegd op Snapchat. De volgende ochtend kreeg ik verschillende berichten waarin hij zei hoe blij hij was dat ik hem had toegevoegd. Hij zei dat hij van me hield en stuurde me verschillende sensuele foto’s. Ik vroeg meteen hoe oud hij was, en hij zei achttien. Dus ik begon terug te flirten. In mijn enthousiasme over deze potentiële nieuwe liefde ben ik vergeten om een kopie van zijn identiteitskaart te vragen. Het is mij nu duidelijk, na het zien van zijn video, dat hij foto’s van mij heeft genomen met een ander toestel, en dat hij vanaf het begin een ander motief had. Later tijdens ons gesprek merkte ik bovendien op dat bepaalde dingen die hij zei niet strookten met zijn vermeende leeftijd. Ik vroeg hem of hij die kon bevestigen, en toen gaf hij toe dat hij zestien was. Ik voelde me erg oncomfortabel en bood mijn excuses aan voor het flirten. Hij stond er echter op dat we bleven praten. Hij zei dat het ons geheimpje zou zijn: hij was een fan en zou het nooit aan iemand vertellen. Ik zei dat ik dat niet oké vond, en toen werd hij kwaad. Niet veel later heb ik hem verwijderd als vriend. Sindsdien hebben we niet meer gesproken. Weet dat ik vanwege valse beschuldigingen in het verleden nooit mijn hele leven op het spel zou zetten voor een paar Snapchats. Ik zal vanaf nu het paspoort vragen van elke kerel waarmee ik een gesprek heb.”

Isayah noemt dat echter grove leugens. “We weten allebei dat ik jou geblokkeerd heb. Je hebt mij nooit naar mijn leeftijd gevraagd en ik heb jou zelf verteld dat ik zestien was. Daarna bleef je me vragen om foto’s. Je zei zelfs dat je wilde dat de tijd sneller vooruit zou gaan, zodat ik sneller achttien zou zijn.” Daarbij deelde hij nog een screenshot waarop hij toont dat James hem niet heeft verwijderd als vriend op sociale media.

Tekenen aan de wand

“We hadden dit kunnen zien aankomen”, klinkt het boos bij andere jongens op Twitter. Daar delen ze hun eigen negatieve ervaringen met de YouTuber. Eén van hen beweert dat James met hem bleef flirten, ook al wist hij heel goed dat zijn gesprekspartner 17 jaar oud was. “Het werd nooit seksueel, maar hij stuurde me zwoele foto’s en bleef steeds flirten. Daardoor voelde ik me ongemakkelijk, want hij is te oud. Ik geloof het verhaal van Isayah, want wat hij bij mij probeerde te doen lijkt ook wel erg op grooming.”

“Aanvankelijk had ik aangename gesprekken met James”, zegt iemand anders. “Maar de sfeer draaide na een tijdje om. Hij sprak me aan als ‘babe’ of ‘daddy’, dat vond ik helemaal niet leuk en dat heb ik hem ook verteld. Het weerhield hem er echter niet van om ongepaste foto’s te sturen.”

James Charles heeft nog niet gereageerd op de nieuwe beschuldigingen. Het is al een tijdje geleden dat hij nog een video op YouTube heeft gepost, waarschijnlijk om negatieve comments te vermijden.

