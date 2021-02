YouTuber houdt wrange nasmaak over aan tijd in ‘Vlog Squad’ van David Dobrik: “Ik voel me aangerand”

De Slowaakse David Dobrik begon al in 2015 met zijn YouTubekanaal, maar is nog steeds enorm populair. Rondom hem verzamelt hij andere getalenteerde jongeren, die deel uitmaken van zijn Vlog Squad. Onder hen ook Joseth Francois, die beter bekend is als Seth. Maar de YouTuber kijkt niet bepaald tevreden terug op zijn tijd bij het Vlog Squad, die twee jaar geleden tot een einde kwam. “De meest afgrijselijke gebeurtenis, waar ik nog steeds van getraumatiseerd ben, is dat stukje met Jason Nash", vertelt Francois aan BuzzFeed News. Daarmee verwijst hij naar een video uit 2017. In de video, die al bijna 10 miljoen keer bekeken werd, houdt Dobrik Francois voor dat hij mag kussen met een ander, vrouwelijk lid van de Vlog Squad. Maar onder de vermomming zit een man, Jason Nash.

Geen toestemming

Francois zegt nu dat hij nooit toestemming heeft gegeven om met Nash te zoenen. Hoewel hij op het moment zelf niets zei, begon hij zich steeds ongemakkelijker te voelen over wat er gebeurd was. Uiteindelijk nam hij contact op met een hulplijn voor seksueel misbruik. “Toen ik mijn verhaal verteld had, zeiden ze het meteen tegen me: ‘Het spijt me dat je seksueel aangerand werd.' Ik stortte in. Ik belde mijn mama op, en een paar van mijn beste vrienden. ‘Ik kan niet geloven dat dit me overkomt', zei ik.”

Daarop besloot Francois om samen te zitten met Dobrik en Nash. Maar in plaats van zijn gevoelens te erkennen, boden de mannen hem naar eigen zeggen geld om de video online te houden. Dat weigerde Francois, al stuurde hij achteraf nog wel een berichtje: ‘Alles komt goed. Het komt goed met me.' “Ik probeerde om erboven te staan”, legt hij uit. Maar de video bleef gewoon online staan (ondertussen staat de video wel op privé, red.).

Quote Wanneer we fouten maken - hoe goed we ook zijn - dan moeten we die rechtzet­ten. Seth Francois

Racistische grappen

Toen de pandemie wereldwijd uitbrak, begon Francois te beseffen dat zijn hele tijd met Dobrik een wrange nasmaak had. “Ik werd onder druk gezet om deel te nemen aan filmpjes die cultureel ongevoelig waren”, zegt hij. Hoewel hij ook toen al zijn twijfels had, durfde hij geen nee te zeggen. “Het was een ongeschreven wet dat mensen die aangaven dat ze zich ergens ongemakkelijk bij voelden, plotseling verdwenen en niet meer in video’s te zien waren." De video’s gaven fans de gelegenheid om racistische grappen over hem te maken, zegt hij. “De Black Lives Matter-beweging en de dood van George Floyd deden me beseffen dat Dobrik me vaak gebruikte in zijn video’s omdat ik een kleur heb. Het was echt schandalig", klinkt het. “Ik kwam echt op een breekpunt."

“Wat ik eigenlijk wilde, was respect", zegt Francois. “Ik ben het beu om een van de weinige gekleurde mensen voor en achter de schermen te zijn. Al die keren dat ik iets vernederend moest doen om gewoon in de kamer te kunnen zijn", zucht hij. Zelf denkt de YouTuber dat Dobrik geen spijt heeft van de video. “Als ze niet beseffen dat ze iets fout hebben gedaan, dan krijg ik het gevoel dat dit soort dingen nog steeds gebeurt. Of dat het in het verleden ook gebeurd is bij andere mensen, die bang zijn om erover te praten."

‘Goeie kerel’

Francois hoopt dan ook dat Dobrik tot inkeer zal komen. “Ik haat David niet. Hij is overduidelijk best een goede kerel. Hij koopt auto’s voor mensen. Zelfs als dat alleen voor zijn imago is, dan doet hij wel nog steeds. Maar wanneer we fouten maken - hoe goed we ook zijn - dan moeten we die rechtzetten."