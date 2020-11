YouTube-ster Jake Paul noemt corona ‘een hoax’ en roept mensen op om zich weer ‘normaal’ te gedragen

“Ik weet dat dit een controversieel onderwerp is, maar het is tijd dat we hierover praten”, aldus de vlogger in een interview met The Daily Beast. “Het wordt tijd dat ons land terugkeert naar normaal. Dat virus valt te vergelijken met de griep. We kunnen niet voor eeuwig thuis blijven zitten. Minder dan 1% van de bevolking is besmet, maar 100% van de samenleving ligt stil. Volgens mij is dat hele virus een hoax.”