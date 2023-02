‘You’-acteur Penn Badgley haalt uit naar Netflix voor het romantiseren van seriemoordenaars

True crime is helemaal hot, en daar speelt Netflix maar al te graag op in. De reeksen, films en docu’s over gruweldaden vliegen ons rond de oren op het platform. De fixatie en adoratie die fans door het genre krijgen, is geen positieve evolutie vindt Badgley. “Om eerlijk te zijn, bij ‘You’ is het de bedoeling dat je je aangetrokken voelt tot mijn personage. Dat is onze schuld. Ted Bundy en Jeffrey Dahmer daarentegen, dat is de verantwoordelijkheid van Netflix", zei hij aan ‘Entertainment Tonight’.