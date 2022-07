Yoga, ballet, strikt dieet én ondersteboven hangen: zo houden oude rockers als de Stones het touren vol

Celebrities BINNENKIJ­KEN. In deze gevangenis verdwijnt Ghislaine Maxwell: “In vergelij­king met de vorige is dit Disneyland”

Ghislaine Maxwell is veroordeeld tot een celstraf van 20 jaar voor de rol die ze speelde in het netwerk van Jeffrey Epstein. Die straf zal ze uitzitten in het Danbury Federal Correctional Institution, een gevangenis met gematigde beveiliging. Een groot contrast met de zwaar beveiligde instelling waar ze de voorbije twee jaar vastzat. Inclusief looppiste, baseballveld, bibliotheek en aerobics-lessen. Een blik achter de schermen van de gevangenis, die ook de inspiratie was voor de Netflix-reeks ‘Orange Is The New Black’. Al is het er niet allemaal rozengeur en maneschijn. “De bewakers voerden véél te vaak ‘intieme fouilleringen’ uit.”

