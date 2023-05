Wordt Richard Madden de nieuwe James Bond?

CELEBRITIESWie wordt de nieuwe James Bond? Het is dé meest prangende vraag in Hollywood. Verschillende fans van de iconische films zijn ervan overtuigd dat ze het antwoord hebben gevonden. Volgens hen zal de Schotse acteur Richard Madden (36) in de voetsporen treden van de recente 007, Daniel Craig (55). De aanleiding is een video op Instagram van Madden en Stanley Tucci (62).

De twee acteurs, die samen in de Amerikaanse actieserie ‘Citadel’ spelen, hebben een video gedeeld waarin beiden een Martini drinken. Niet toevallig het favoriete drankje van de Britse geheime agent, James Bond. In het fragment vraagt Tucci aan Madden: “Hoe is jouw drankje?” Daarop antwoordt hij: “Heerlijk.”

Het internet is helemaal in de ban van de video. De fans van 007 zijn er dan ook van overtuigd dat het een hint is. De video wordt overspoeld met reacties zoals: “Hij is duidelijk de nieuwe James Bond”.

Lees meer onder de Instagrampost.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘No Time To Die’ (2021) was de meest recente Bondfilm. Daniel Craig speelde toen nog de hoofdrol van James Bond. Hij was de zevende acteur die sinds 1962 de rol van 007 op zich nam in de officiële filmreeks. Eerder kropen Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Roger Moore, George Lazenby, David Niven en Sean Connery in de huid van het iconische personage.

KIJK. Marc Moret is grootste Belgische James Bond-fan

LEES OOK: