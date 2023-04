Woordvoerder Sam Asghari: “Er zijn geen huwelijksproblemen tussen hem en Britney Spears”

“Britney Spears en Sam Asghari hebben geen huwelijksproblemen”, vertelt de woordvoerder van Asghari aan ‘People’. De speculaties over mogelijke problemen tussen het koppel gaan gretig het internet rond. Vooral nadat enkele foto’s opdoken waarbij de twee elk apart werden gespot, zonder trouwring rond hun vinger. Maar dat kan de woordvoerder weerleggen. “Asghari had zijn trouwring niet aan omdat hij opnames had voor een film.” Het is onduidelijk over welke film het gaat. Maar afgelopen november kondigde de acteur aan dat hij een rol kon strikken in de televisieserie ‘Lioness’, over een jonge marinier die een belangrijke opdracht krijgt van de CIA. Afgelopen vrijdag deelde Asghari een foto op de filmset en later ook een selfie van hem in een vliegtuig, mét zijn trouwring aan.