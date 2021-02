Woordvoerder Emma Watson ontkracht gerucht dat de actrice stopt met acteren

CelebritiesFans van Emma Watson (30) waren de afgelopen uren heel eventjes in paniek. Er werd namelijk gezegd dat de actrice plannen had om de stekker uit haar acteercarrière te trekken. Hier blijkt nu gelukkig niets van waar te zijn. Haar woordvoerder heeft in een statement verteld dat de ‘Harry Potter’-actrice nog niet van plan is om de filmwereld vaarwel te zeggen.