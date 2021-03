Woody Allen blijft ontkennen dat hij zijn dochter seksueel misbruikt heeft: “Ik geloof dat zij het gelooft”

Het interview met Woody Allen werd al opgenomen in juli, enkele maanden na het verschijnen van zijn omstreden memoires ‘Apropos of Nothing’. Het gesprek met de regisseur werd wel al voor de docuserie ‘Allen v. Farrow’ ingeblikt. In de reeks komen er dan ook geen specifieke beschuldigingen tegen hem in beeld. Allen heeft het in zijn interview met CBS Sunday Morning voornamelijk over de uitspraken van zijn dochter Dylan.

Zijn adoptiedochter Dylan maakte in het verleden bekend dat haar vader haar reeds op jonge leeftijd seksueel misbruikt zou hebben. Allen zelf werd uiteindelijk niet aangeklaagd, maar volgens kenners waren er wel genoeg bewijzen om een rechtszaak aan te spannen tegen de bekende regisseur. Al was er volgens Woody zelf geen enkele reden om een onderzoek op te starten. “Het is gewoon zo belachelijk, maar toch blijven mensen denken dat ik Dylan misbruikt hebt. Niets dat ik met haar gedaan heb, valt onder die categorie”, vertelt Allen in zijn gesprek met CBS Sunday Morning.

Blijft ontkennen

Al was zijn dochter erg duidelijk in de vierdelige docuserie ‘Allen v. Farrow’ die te zien was op HBO. Zo vertelde ze onder meer dat haar vader haar al op erg jonge leeftijd misbruikt zou hebben. Als gevolg van haar beschuldigingen werd ze op drie maanden tijd tot wel negen keer ondervraagd. In de reeks vertelde ze dat ze soms het gevoel kreeg dat ze aan het liegen was, omdat ze haar ervaringen continu moest verdedigen. “Als ik een woord veranderde, dan was ik verdacht. Als ik exact dezelfde woorden gebruikte, dan kreeg ik te horen dat het ingestudeerd was.”

In zijn interview met CBS Sunday Morning zei Allen wel dat hij niet gelooft dat zijn dochter aan het liegen is. “Ik geloof dat zij het denkt. Ze was een braaf kind. Ik geloof niet dat ze het aan het verzinnen is. Ik geloof niet dat zij aan het liegen is. Ik geloof dat zij het gelooft.” Daarnaast had de regisseur het ook nog over het feit dat sommige acteurs nog weigeren om met hem samen te werken. Het gaat bijvoorbeeld om Kate Winslet, Colin Firth en ‘Little Women’-regisseur Grete Gerwig. “Ze bedoelen het goed, maar ze gedragen zich dwaas. Zij maken deze leugen mogelijk.”

